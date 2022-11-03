Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2022
 
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"Ты шо, тю, ля". Dantes рассказал, как общается с психологом

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Dantes признался, что от хандры ему помогает психолог и общение с животными
Dantes признался, что от хандры ему помогает психолог и общение с животными
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский музыкант Dantes (Владимир Дантес) 3 ноября у себя в Instagram рассказал, как борется с хандрой, которая иногда на него накатывает. Он общается со своим психологом.

"Порой кажется, что тебя никто не понимает, даже друзья… Именно в это время приходишь к животным, которые всегда рады тебе. А потом приходишь к психологу, который говорит: "Все это супер. Ты можешь скучать, быть растерянным, но какого черта ты ищешь врагов среди своих? А с кем ты себя сравниваешь – с этими, которые заключенные своей страны? Ты шо, тю, ля" (да, у меня такой психолог). Погладил собачку, пообщался с животными и пошел дальше работать", – написал артист.

Теги: Украина, шоу-бизнес, Dantes, психолог
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