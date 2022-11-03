"Ты шо, тю, ля". Dantes рассказал, как общается с психологом

"Порой кажется, что тебя никто не понимает, даже друзья… Именно в это время приходишь к животным, которые всегда рады тебе. А потом приходишь к психологу, который говорит: "Все это супер. Ты можешь скучать, быть растерянным, но какого черта ты ищешь врагов среди своих? А с кем ты себя сравниваешь – с этими, которые заключенные своей страны? Ты шо, тю, ля" (да, у меня такой психолог). Погладил собачку, пообщался с животными и пошел дальше работать", – написал артист.

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