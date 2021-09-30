Тяжелобольной Губин: Я умираю, уже одной ногой в могиле. Счастья не было и уже не будет – вот это плохо

Губин: Это ужасно, что со мной происходит. Не могу ни влюбиться, ничего Фото: gubin_andrey__ / Instagram

"Я болею очень сильно, у меня зубы вываливаются, нижние уже вот-вот. Мне придется вставлять их и, значит, до конца жизни ходить со вставными зубами", – описал свое текущее состояние артист.

По слова Губина, свою болезнь он связывает со спортивными травмами.

"Я не думаю, что это следствие стрессов. Возможно, причина в спортивных травмах, все-таки я в детстве и юношестве много занимался спортом. Первые боли я начал чувствовать с 16 лет. С тех пор лучше не стало, только хуже. Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, – вот это плохо", – заявил артист.

Губин назвал себя великомучеником.

"Вы посмотрите на мои фотографии тогда и посмотрите на меня сейчас. Это ужасно, что со мной происходит. Не могу ни влюбиться, ничего", – поделился он.