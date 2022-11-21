У ДиКаприо новая девушка-супермодель – Mirror

На фото, которые попали в редакцию сайта Page Six, 48-летний Леонардо ДиКаприо и 27-летняя Джиджи Хадид пытались незамеченными выйти из нью-йоркского ресторана Cipriani.
В последние месяцы Леонардо и Джиджи были замечены вместе на ряде мероприятий, но ни один из них не подтвердил роман, сообщает сайт.
Источник, близкий к паре, сообщил Page Six, что хотя они сейчас встречаются, они все еще "не торопятся" и тусуются "как в паре, так и с группой друзей".
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Джиджи Хадид родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе. Она является лицом нескольких линий Tom Ford и моделью Victoria’s Secret.
Родная сестра Джиджи – супермодель Бэлла Хадид.
У Джиджи Хадид есть дочь. Отец ребенка – британский певец Зейн Малик.