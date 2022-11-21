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21 ноября, 2022
 
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У ДиКаприо новая девушка-супермодель – Mirror

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Новой девушке ДиКаприо 27 лет
Новой девушке ДиКаприо 27 лет
Фото:depositphotos.com / Instagram

Американского актера Леонардо ДиКаприо и супермодель Джиджи Хадид папарацци заметили на днях, когда пара вместе выходила из ресторана. Слухи о романе двух знаменитостей забурлили с новой силой, 21 ноября пишет Mirror.

На фото, которые попали в редакцию сайта Page Six, 48-летний Леонардо ДиКаприо и 27-летняя Джиджи Хадид пытались незамеченными выйти из нью-йоркского ресторана Cipriani.

В последние месяцы Леонардо и Джиджи были замечены вместе на ряде мероприятий, но ни один из них не подтвердил роман, сообщает сайт.

Источник, близкий к паре, сообщил Page Six, что хотя они сейчас встречаются, они все еще "не торопятся" и тусуются "как в паре, так и с группой друзей".

Контекст:

Джиджи Хадид родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе. Она является лицом нескольких линий Tom Ford и моделью Victoria’s Secret.

Родная сестра Джиджи – супермодель Бэлла Хадид.

У Джиджи Хадид есть дочь. Отец ребенка – британский певец Зейн Малик.

Теги: Голливуд, любовь, Леонардо ДиКаприо, Джиджи Хадид
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