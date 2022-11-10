  "У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова

По сюжету басни, клопы с вожаком отправились в поход.

"И верили, что их поход всех приведет к освобождению. Поэтому неслись вперед в своем бессмысленном кружении", – продекламировал автор.

Но поход ожидаемого результата не принес и вожак клопов предложил избавляться от всех неугодных.

"И понеслось: нашли хромых, неправильных, кто смотрит косо. Всех тех, кто не похож на них и любит задавать вопросы", – продолжил Назаров.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Назаров / YouTube

Комментаторы тут же принялись сравнивать клопов с рашистами.

"Береги себя, Дмитрий. У этих клопов нет ничего святого!" – прокомментировал

Andrey Bushev.