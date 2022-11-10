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10 ноября, 2022
 
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"У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова

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Назаров пишет басни на злобу дня
Назаров пишет басни на злобу дня
Фото: Дмитрий Назаров / Facebook

Российский актер Дмитрий Назаров, известный зрителям по роли шеф-повара в сериале "Кухня", 10 ноября выложил на своем YouTube-канале басню про клопов. Новое произведение вызвало горячее обсуждение в комментариях.

По сюжету басни, клопы с вожаком отправились в поход.

"И верили, что их поход всех приведет к освобождению. Поэтому неслись вперед в своем бессмысленном кружении", – продекламировал автор.

Но поход ожидаемого результата не принес и вожак клопов предложил избавляться от всех неугодных.

"И понеслось: нашли хромых, неправильных, кто смотрит косо. Всех тех, кто не похож на них и любит задавать вопросы", – продолжил Назаров.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Назаров / YouTube

Комментаторы тут же принялись сравнивать клопов с рашистами. 

"Береги себя, Дмитрий. У этих клопов нет ничего святого!" – прокомментировал Azazello.

"Надеюсь, что с орками будет так, как и с клопами!" – написал Andrey Bushev.

Контекст:

Назаров родился в Москве 4 июля 1957 года. Актер театра и кино.

В мае 1993 года получил звание заслуженного артиста РФ. В 2000-м стал народным артистом РФ. 

С 2012-го по 2016 год играл главную роль шеф-повара ресторанов Claude Monet и Victor Виктора Баринова в комедийном телевизионном сериале "Кухня".

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