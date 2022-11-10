  "У этих клопов нет ничего святого". В сети обсуждают новую басню Назарова

По сюжету басни, клопы с вожаком отправились в поход.
"И верили, что их поход всех приведет к освобождению. Поэтому неслись вперед в своем бессмысленном кружении", – продекламировал автор.
Но поход ожидаемого результата не принес и вожак клопов предложил избавляться от всех неугодных.
"И понеслось: нашли хромых, неправильных, кто смотрит косо. Всех тех, кто не похож на них и любит задавать вопросы", – продолжил Назаров.
Комментаторы тут же принялись сравнивать клопов с рашистами.
"Береги себя, Дмитрий. У этих клопов нет ничего святого!" – прокомментировал Azazello.
"Надеюсь, что с орками будет так, как и с клопами!" – написал Andrey Bushev.
Назаров родился в Москве 4 июля 1957 года. Актер театра и кино.
В мае 1993 года получил звание заслуженного артиста РФ. В 2000-м стал народным артистом РФ.
С 2012-го по 2016 год играл главную роль шеф-повара ресторанов Claude Monet и Victor Виктора Баринова в комедийном телевизионном сериале "Кухня".