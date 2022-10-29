  "Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда"

"Какое "гойда", парень, ты опричник? Ты пес цепной безумного царя", – высказался Назаров.

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Контекст:

Охлобыстин является соавтором сценариев к фильмам "ДМБ" (2000) и "Даун Хаус" (2001). В них он также сыграл роли. Также снимался в фильмах Качанова "Гена-Бетон" и "Максимилиан".

Охлобыстин неоднократно делал антиукраинские и антизападные заявления. В 2014 году ему запретили въезд в Украину.

В ноябре 2016 года российские СМИ сообщили, что Охлобыстин написал заявление с просьбой предоставить ему "гражданство ДНР". В том же месяце он получил "паспорт ДНР", заявив, что не разделяет понятия "гражданин ДНР" и "гражданин РФ".

В декабре 2016-го Служба безопасности Украины открыла в отношении Охлобыстина уголовное производство по статье "создание террористической группы или террористической организации".

30 сентября 2022 года Охлобыстин выступил на концерте в честь “присоединения” к России так называемых "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей. Прокремлевский актер произнес речь, в которой назвал войну в Украине “священной войной”. Также он предложил ввести в оборот "древнерусское слово" "гойда", которое использовали опричники во времена Ивана Грозного.