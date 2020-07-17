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17 июля, 2020
 
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"У меня четвертая стадия СПИДа". Заслуженный артист Украины Завадский, осужденный за педофилию, рассказал о смертельной болезни

Украинский аккордеонист, заслуженный артист Украины Игорь Завадский, которого ранее обвиняли в насилии и педофилии, около недели находится в реанимации.

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Завадский: Я был в тюрьме. И единственный вариант, что случайно или специально мне ввели ВИЧ
Завадский: Я был в тюрьме. И единственный вариант, что случайно или специально мне ввели ВИЧ
Фото: Igor Zavadsky / Facebook

Украинский аккордеонист, заслуженный артист Украины Игорь Завадский, которого ранее обвиняли в насилии и педофилии, сообщил в Fаcebook, что у него диагностировали четвертую стадию СПИДа.

По словам музыканта, он уже почти неделю находится в реанимации Бердянска. Сначала медики подозревали COVID-19, но тест на коронавирус оказался отрицательным.

"У меня четвертая стадия СПИДа. Предположительное заражение семь-восемь лет назад", – признался аккордеонист.

Завадский отметил, что в то время, когда он предположительно мог заразиться ВИЧ, он находился в тюрьме, и там ему и могли занести вирус имуннодефицита человека.

"Я был в тюрьме. И единственный вариант, что случайно или специально мне ввели ВИЧ. Лечение от него началось уже сегодня. Семь капельниц в день с сильнейшими антибиотиками, куча таблеток и процедур. Вставать не могу вообще. Даже лежать только на спине получается. Когда человек резко худеет, это начало 4-й стадии. Я похудел на 10 килограммов", – рассказал он.

https://www.facebook.com/igor.zavadsky.5/posts/3194012697302838

Завадский сообщил позже, что его состояние ухудшается.

"Был приступ рвоты и кашля, всего вывернуло наизнанку. После этого, в 22.20 примерно, наполовину онемели пальцы правой руки. И так и осталось это пока. А я просто приподнялся с постели, чтобы взять очередной десяток таблеток. У меня резко подняли количество лекарств, которыми бесконечно пичкают. Два-три самых сильных антибиотика за семь капельниц, 20–30 таблеток и другие вещи неприятные. Организм не выдерживает такого удара, как я понял. Могут убить именно лекарствами. Еще два-три таких приступа, и может что-то парализовать. Если не хуже. Поэтому вынужден написать этот пост на всякий случай. Если не смогу больше писать", – заявил музыкант.

Он призвал свое окружение помочь его другу Андрею.

"У меня огромная просьба ко всем, кто со мной в эту трудную минуту, – создать моему самому близкому человеку Андрею наилучшие условия жизни. Помогать ему во всем (обычно он сам всем помогает). Это единственный в мире человек, которого я любил как друга и брата всю жизнь. Я не успел переписать на него квартиру, хотя мы оба прописаны в моей квартире", – отметил Завадский.

Также он попросил позаботиться о своем коте.

"Я не писал никогда завещаний. Поэтому здесь напишу. Хочу много цветов, громких аплодисментов после каждого номера программы. А их будет в моем исполнении пять: Бах. Прелюдия номер 8 (ХТК, том I) из нового альбома ТРІУМФЪ; Бах, Ария альта; "Времена года" Вивальди и мои "Времена года" для детей, тоже из нового альбома, где я пою, играю; и две части из "Реквиема" Моцарта: "Конфутатис" и "Лакримоза". Но это все не точно, буду бороться дальше", – заверил аккордеонист.

https://www.facebook.com/igor.zavadsky.5/posts/3195460830491358

В 2014 году Игорь Завадский был приговорен Подольским районным судом Киева к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщала ТСН на "1+1". Его администратора Андрея Бригиду приговорили к семи годам заключения, а водителя Андрея Бойко – к трем годам ограничения свободы.

13 июня 2016 года Подольский районный суд Киева освободил Завадского на поруки. Об этом сообщил сайт ВВС.

Теги: музыка, тюрьма, СПИД, Игорь Завадский, ВИЧ/СПИД, приговор, медики, болезнь, педофилия, насилие, ВИЧ, антибиотики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, диагноз
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