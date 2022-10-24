"У меня похитили личные данные". El Кравчук пострадал от нового продюсера

"За почти 30 лет в шоу-бизнесе ни разу я не почувствовал столь пренебрежительного, унизительного и корыстного, как за эти несколько месяцев. Недавно я начал сотрудничать с молодым продюсером. За два месяца работы: никакой системности, никакой меры, никакой прибыли. Вдруг мне поступают сообщения с вопросами, хочу ли я изменить пароли от соцсетей. Через секунду я теряю доступы к Instagram, TikTok, одному профилю на YouTube. Все страницы официальные, они закреплены за моими документами. Деятельность из них от моего имени продолжается. Кроме этого, я получил сообщения, содержащие открытое вымогательство", – написал Кравчук.

Сейчас доступ к странице восстановлен, отметил он.