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24 октября, 2022
 
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"У меня похитили личные данные". El Кравчук пострадал от нового продюсера

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El Кравчук потерял доступ к своим соцсетям
El Кравчук потерял доступ к своим соцсетям
Фото: el_kravchuk_official / Instagram

Украинский артист El Кравчук заявил, что у него украли доступ к социальным сетям и писали письма с вымогательствами. Об этом он рассказал в своем Instagram 24 октября.

"За почти 30 лет в шоу-бизнесе ни разу я не почувствовал столь пренебрежительного, унизительного и корыстного, как за эти несколько месяцев. Недавно я начал сотрудничать с молодым продюсером. За два месяца работы: никакой системности, никакой меры, никакой прибыли. Вдруг мне поступают сообщения с вопросами, хочу ли я изменить пароли от соцсетей. Через секунду я теряю доступы к Instagram, TikTok, одному профилю на YouTube. Все страницы официальные, они закреплены за моими документами. Деятельность из них от моего имени продолжается. Кроме этого, я получил сообщения, содержащие открытое вымогательство", – написал Кравчук.

Сейчас доступ к странице восстановлен, отметил он.

Теги: Украина, шоу-бизнес, скандал, продюсер, EL Кравчук
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