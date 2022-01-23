"У меня прекрасная улыбка, а еще – лучшая задница". 127-килограмовая модель Холлидей показала голое тело на фото и видео

"С первого момента, когда вас видят в весе plus size, вы часто слышите слово "если". "Если бы ты похудела", "Если бы ты не была такой большой". "Если бы они только нашли время, чтобы узнать меня лучше". А хуже всего то, что быть толстой – это не просто иметь большое тело, а быть загнанной обществом в рамки", – подписала она публикацию.

В подписи к фото модель попросила подписчиков, которые смотрят на нее с отвращением, стать добрее, перестать осуждать полных людей и сосредоточиться на собственном счастье.

"Доброта к другим и к себе – единственный способ исцеления. Мы все говорим, что хотим жить в лучшем мире, но все начинается с малого. Это может начаться здесь. Можете ненавидеть меня, сколько хотите, но у меня прекрасная улыбка, а еще – лучшая задница и мое сердце. Это лучшая часть меня", – написала Холлидей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от T E S S H * L L I D A Y (@tessholliday)