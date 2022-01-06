  "У меня впечатление, что он играет". Экс-партнерша Данилко Щеголева прокомментировала сравнение Зеленского с Голобородько

"Актеры – они, как правило, свой сценический облик несут по жизни и практически ничем не отличаются от себя на сцене. Вот как, кстати, наш президент Зеленский. Его сегодняшняя роль – это естественное продолжение того, что он делал до сих пор. У меня ощущение, что он играет [Василия] Голобородько", – обратилась к Щеголевой журналистка, упомянув главного героя сериала "Слуга народа".
Его образ воплотил на экране на тот момент руководитель студии "Квартал 95", а сейчас шестой президент Украины Зеленский.
"Да, у меня тоже такое ощущение. Но у меня впечатление, что он играет президента", – согласилась Щеголева.
Премьера украинского комедийного политического сериала "Слуга народа" от студии "Квартал 95" состоялась осенью 2015 года. Зеленский сыграл в нем главную роль, воплотив на экране образ учителя истории Василия Голобородько, который становится президентом.
В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. Он официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.