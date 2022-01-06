  "У меня впечатление, что он играет". Экс-партнерша Данилко Щеголева прокомментировала сравнение Зеленского с Голобородько

"Актеры – они, как правило, свой сценический облик несут по жизни и практически ничем не отличаются от себя на сцене. Вот как, кстати, наш президент Зеленский. Его сегодняшняя роль – это естественное продолжение того, что он делал до сих пор. У меня ощущение, что он играет [Василия] Голобородько", – обратилась к Щеголевой журналистка, упомянув главного героя сериала "Слуга народа".

Его образ воплотил на экране на тот момент руководитель студии "Квартал 95", а сейчас шестой президент Украины Зеленский.

"Да, у меня тоже такое ощущение. Но у меня впечатление, что он играет президента", – согласилась Щеголева.

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Видео: Власть vs Влащенко / YouTube