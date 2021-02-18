  "У нас были скандалы на этот счет постоянно". Экс-продюсер певицы Alyosha Лисица рассказал, почему не мог на ней жениться

Экс-продюсер украинской певицы Alyosha Вадим Лисица считает, что они с ней расстались из-за того, что для него творческие отношения были приоритетнее личных.

Экс-продюсер украинской певицы Alyosha (Алена Тополя) Вадим Лисица считает, что они с ней расстались после семи лет отношений в том числе и по его вине. Об этом он рассказал в интервью, которое 18 февраля опубликовано на YouTube-канале Dorotye.

"Я всю энергию флирта перенаправлял в творчество. Я понимал, что она хочет, понимал, что я хочу, но с другой стороны у нас получалось эту энергию перенаправлять в музыку. И мы за эти семь лет написали порядка 100 песен, а записали и выпустили порядка 50", – рассказал он.

По словам Лисицы, на момент начала отношений с певицей он был женат – супруга продюсера проживала в Запорожье с двумя детьми. Продюсер отметил, что дети были одной из причин, по которой он не женился на Alyosha.

"Дети – я их настолько любил, что реально не понимал, как без них. Это, кстати, тоже причина того, что я не женился на Алене в свое время. У нас были скандалы на этот счет постоянно. Но я ее понимаю – девушка живет с парнем, а он на ней не женится ", – признался он.

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Видео: DOROTYE / YouTube

Отношения Alyosha с Лисицей продолжались до 2011 года. В 2013 году певица вышла замуж за музыканта Тараса Тополю, лидера группы "Антитіла". Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

От первого брака (2005) у Лисицы есть двое детей – дочь и сын. В 2017 году он женился на организаторе мероприятий Ирине Козуб.