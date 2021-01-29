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29 января, 2021
 
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"Самое неожиданное фото звезды с моря". Alyosha в купальнике устроила уборку масок на заграничном пляже

Украинская певица Alyosha во время отдыха за границей собрала на пляже выброшенные "маски и пластмасски".

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Alyosha: Берегите природу!
Alyosha: Берегите природу!
Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha 28 января опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в купальнике на пляже с полным пакетом мусора в руках.

По словам артистки, мусор она собрала на берегу после отлива.

"Сколько беды морским жителям уже наделали люди. Что в пакете? А там маски и пластмасски. Берегите природу!" – написала она.

"Самое неожиданное фото звезды с моря", – отреагировали на публикацию подписчики. 

"Такие фото редко увидишь у знаменитостей, в основном голые попы, идеально отретушированные тела. Благодарю, что показываете жизнь такой, как она есть", – прокомментировали снимок звезды пользователи сети.

Alyosha замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Они поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

8 января 2021 года супруги сообщили в микроблогах, что вместе с детьми находятся на отдыхе.

Теги: экология, Alyosha, отдых, маска
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