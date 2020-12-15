"Все студентки Харькова в таких", "Зачетная шубейка", "Халат". Фаны Alyosha обсуждают ее новую шубу

Мнения подписчиков украинской певицы Alyosha относительно ее обновки разошлись.

Украинская певица Alyosha разместила в Instagram подборку снимков, на которых запечатлена в длинной искусственной шубе голубого цвета.

"Путешествие одной шубки", – написала она.

На третьем фото певица запечатлена вместе с коллегой, Павлом Зибровым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

Подписчики по-разному отреагировали на образ певицы.

"Зачетная шубейка", – отметил dmitry_september. "Ну, для Alyosha эта шубка дешевая, можно и натуральную норку голубую", – заявил mark16062016. "Люблю живых животных! И вам советую", – ответила Alyosha. "Не то, что плохая шубка или плохо в ней Alyosha, просто все студентки Харькова в таких. Для украинской певицы можно из искусственного меха, но от знаменитых дизайнеров, хотя я не спорю – может, она в Киеве и стоит 15 тыс. грн, а не 1,5 тыс. грн. В принципе, красиво", – написал mark16062016. "Крутая шубка", – поделилась мнением bezpalyukirina. "А на вид теплый халат", – отметила morskaya1714.