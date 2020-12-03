"Она еще и уроки успевает с сыном делать! Супер-женщина". Alyosha восхитила подписчиков семейными фото

Украинская певица Alyosha поделилась в сети совместными снимками со старшим сыном, призвав подписчиков помогать детям не только с уроками.

Украинская певица Alyosha 2 декабря разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена со своим старшим сыном Романом.

Певица сделала селфи во время совместного выполнения домашнего задания.

"Помогайте детям! Не только с уроками, но и с правильным познанием и пониманием этого мира и общества. Своим примером покажите, что надо делать добрые дела. Особенно сейчас", – подписала публикацию певица.

Она призвала подписчиков не откладывать совершение добрых дел на потом, а совершить их именно сегодня.

"Много детей нуждаются в помощи. Если вы в состоянии помочь – помогите", – резюмировала Alyosha.

"О, уроки. Как подумаю – глаз дергается", – отреагировали на фото подписчики.

"Первая мысль, которая пришла в голову, когда увидела пост: "Боже, она еще и уроки успевает с сыном делать! Супер-женщина", – прокомментировали пост певицы пользователи сети.

"Мы уже и забыли, как это – помогать друг другу", – написали в комментариях фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

В 2013 году Alyosha вышла замуж за фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополю. Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.