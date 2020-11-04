Alyosha рассказала о домогательствах пьяного попутчика в купе поезда

По словам украинской певицы Alyosha, чтобы защититься от домогательств случайного попутчика, она замоталась в простынь и пыталась переключить его внимание.

Аlyosha: Когда он вышел в Днепре, я села – не плачу, не кричу – у меня был просто шок Фото: alyoshasinger / Instagram

34-летняя украинская певица Alyosha в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, что 16 лет назад пережила домогательства со стороны пьяного попутчика, с которым оказалась в одном купе.

"Я понимаю, что какая-то рука по мне ползет. Я просыпаюсь и говорю: "Что вы делаете?!" А этот мужчина – он "бахнул", мне 18 лет, ночь, закрытое купе, он сел на мое место и начал там..." – рассказала о случившемся артистка.

По словам Alyosha, чтобы защититься, она замоталась в простынь и отбивалась от этого человека. Певица подчеркнула, что звала на помощь проводницу, но та не проснулась.

"Я пыталась перестроить его на какие-то другие мысли, отвлечь его, чтобы он не концентрировался на мне. Это был хаос. Когда он вышел в Днепре, я села – не плачу, не кричу – у меня был просто шок", – подытожила артистка.

Alyosha призналась, что долгое время никому об этом не рассказывала.

Сейчас певица замужем за фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Пара зарегистрировала брак 9 июля 2013 года. Супруги воспитывают троих детей – Романа (2013), Марка (2015) и Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.