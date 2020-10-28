"Это была моя инициатива". Alyosha рассказала, как зарождались их с мужем отношения

По словам украинской певицы Alyosha, она была готова ждать согласие фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи на рождение первенца столько, сколько нужно.

Alyosha об отношениях с Тополей: Да, это была моя инициатива Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha рассказала, что была инициатором отношений со своим сейчас уже мужем, фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Об этом она сообщила в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Я первой сказала: "Давай дружить". Потом первой сказала, что уже нужно [рожать] ребенка. Ну я хочу, чувствую, что уже пора. Да, это была моя инициатива, но я сказала: "Если ты не готов, то мы можем ждать, сколько нужно. Я готова, если что". И когда получила разрешение, оно и случилось. Я когда узнала, что беременна, прыгала от радости так!" – поделилась воспоминаниями певица.

Alyosha (настоящее имя певицы – Елена Тополя, в девичестве Кучер) замужем за фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Пара оформила отношения 9 июля 2013 года.

15 августа Alyosha родила дочь Марию. Она – третий ребенок в семье артистов. Старший сын певицы Роман появился на свет в 2013 году, средний ребенок Марк – в 2015-м.

По словам артистки, дочка похожа на папу. В эфире передачи "Ранок з Україною" на канале "Украина" многодетная певица рассказала, что позволяет себе спокойно допить чай и только потом идет успокаивать Марию.