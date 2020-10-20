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20 октября, 2020
 
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Alyosha во время прогулки в парке спела дочери колыбельную

Украинская певица Alyosha записала на видео колыбельную, которую спела во время прогулки в парке для спящей в коляске дочери.

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Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha на своей странице в Instagram разместила ролик, который был снят во время прогулки с двухмесячной дочерью Марией в парке. 

Певица записала на видео, как поет колыбельную для спящей в коляске дочери.

"Столько народных песен потеряно и забыто. Интересно, как много людей знают украинские народные колыбельные?" – обратилась к подписчикам певица.

Alyosha замужем за фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Пара зарегистрировали брак 9 июля 2013 года. Супруги воспитывают троих детей – Романа (2013), Марка (2015) и Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

Теги: Alyosha, Тарас Тополя
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