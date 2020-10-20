Alyosha во время прогулки в парке спела дочери колыбельную

Украинская певица Alyosha записала на видео колыбельную, которую спела во время прогулки в парке для спящей в коляске дочери.

Певица стала мамой в третий раз в августе 2020 года Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha на своей странице в Instagram разместила ролик, который был снят во время прогулки с двухмесячной дочерью Марией в парке.

Певица записала на видео, как поет колыбельную для спящей в коляске дочери.

"Столько народных песен потеряно и забыто. Интересно, как много людей знают украинские народные колыбельные?" – обратилась к подписчикам певица.

Alyosha замужем за фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Пара зарегистрировали брак 9 июля 2013 года. Супруги воспитывают троих детей – Романа (2013), Марка (2015) и Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.