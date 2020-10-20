Alyosha во время прогулки в парке спела дочери колыбельную

Украинская певица Alyosha на своей странице в Instagram разместила ролик, который был снят во время прогулки с двухмесячной дочерью Марией в парке.
Певица записала на видео, как поет колыбельную для спящей в коляске дочери.
"Столько народных песен потеряно и забыто. Интересно, как много людей знают украинские народные колыбельные?" – обратилась к подписчикам певица.
Alyosha замужем за фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Пара зарегистрировали брак 9 июля 2013 года. Супруги воспитывают троих детей – Романа (2013), Марка (2015) и Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.