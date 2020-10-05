"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha

Украинская певица Alyosha разместила в сети фото, на котором запечатлена с новым цветом волос. По словам подписчиков артистки, в новом образе она напомнила им украинскую певица Tarabarova (Светлану Тарабарову).

Украинская певица Alyosha 4 октября в Instagram опубликовала снимок, на котором крупным планом запечатлено ее лицо.

"Какой сегодня теплый день. Греемся", – подписала она фото.

Поклонники артистки отметили перемены в ее внешности.

"Теперь рыжая, как и [певица Tarabarova] Светлана Тарабарова", – написали фолловеры.

"Не такая рыжая. Немного другая", – ответила певица.

"Вам идет такой цвет волос", – заметили они.

До смены имиджа Alyosha была светловолосой и выглядела так.

Alyosha замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Пара зарегистрировали брак 9 июля 2013 года. Супруги воспитывают троих детей – Романа (2013), Марка (2015) и Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.