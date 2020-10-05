"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha

Украинская певица Alyosha 4 октября в Instagram опубликовала снимок, на котором крупным планом запечатлено ее лицо.
"Какой сегодня теплый день. Греемся", – подписала она фото.
Поклонники артистки отметили перемены в ее внешности.
"Теперь рыжая, как и [певица Tarabarova] Светлана Тарабарова", – написали фолловеры.
"Не такая рыжая. Немного другая", – ответила певица.
"Вам идет такой цвет волос", – заметили они.
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Який сьогодні теплий день:) Гріємося Отримуємо вітамінку D без посередників *
До смены имиджа Alyosha была светловолосой и выглядела так.
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Поки тепленько, зелененько і татко своі * х дівчаток вигулює) @anex_baby *
Alyosha замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Пара зарегистрировали брак 9 июля 2013 года. Супруги воспитывают троих детей – Романа (2013), Марка (2015) и Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.