"Как такое может быть?" Alyosha удивилась, узнав свой рост

По словам украинской певицы Alyosha, измеряя рост детей, она решила измерить и себя. Полученный результат удивил артистку – Alyosha думала, что она выше.

Украинская певица Alyosha на своей странице в Instagram сообщила, что ее рост составляет 159 см.

"Сегодня измеряли рост детей и я захотела проверить, не подросла ли? Оказалось, я меньше на 5 см, чем думала всю жизнь. Как такое может быть? Сообщаю всем: 159 см – это не так уж и мало", – написала певица.

Alyosha замужем за фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Пара оформила отношения 9 июля 2013 года.

15 августа Alyosha родила дочь Марию. Она – третий ребенок в семье артистов. Старший сын певицы Роман появился на свет в 2013 году, средний ребенок Марк – в 2015-м.

По словам артистки, дочка похожа на папу. В эфире передачи "Утро с Украиной" на канале "Украина" многодетная певица рассказала, что позволяет себе спокойно допить чай и только потом идет успокаивать Марию.