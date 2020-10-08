"Милашка". Alyosha показала собственное фото с красным носом

Украинская певица Alyosha на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена без видимого макияжа, в худи с капюшоном.
"Ну вот и моя "любимая" пора, когда нос на улице всегда красный. Мне кажется, все девочки мерзлячки", – написала она.
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Ну ось і моя «улюблена» пора, коли ніс на вулиці завжди червоний:) Мені здається всі дівчатка мерзлячки:)
"Милашка", – прокомментировала подписчица nadyakoval07.
Alyosha (Елена Тополя (Кучер) родилась 14 мая 1986 года в Запорожье. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение 2010" в Осло, где заняла 10-е место.
Alyosha замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Пара зарегистрировали брак 9 июля 2013 года. Супруги воспитывают троих детей – Романа (2013), Марка (2015) и Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.