"Милашка". Alyosha показала собственное фото с красным носом

Украинская певица Alyosha разместила в сети фото своей прогулки.

Alyosha: Мне кажется, все девочки мерзлячки Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена без видимого макияжа, в худи с капюшоном.

"Ну вот и моя "любимая" пора, когда нос на улице всегда красный. Мне кажется, все девочки мерзлячки", – написала она.

"Милашка", – прокомментировала подписчица nadyakoval07.

Alyosha (Елена Тополя (Кучер) родилась 14 мая 1986 года в Запорожье. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение 2010" в Осло, где заняла 10-е место.

Alyosha замужем за фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Пара зарегистрировали брак 9 июля 2013 года. Супруги воспитывают троих детей – Романа (2013), Марка (2015) и Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.