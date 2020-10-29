"Вам надо сделать аборт". Alyosha рассказала об ошибке врача из частной клиники

Украинская певица Alyosha призналась, что во время первой беременности ее уверяли в необходимости избавления от плода в связи с патологией.

Аlyosha: Не понимаю, как можно говорить такое женщине, которая приходит с желаемой беременностью Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что во время первой беременности врач частной клиники предлагал ей сделать аборт.

По словам певицы, она тогда была уже на втором месяце беременности, а врач уверяла, что ребенок родится с патологией, несовместимой с жизнью.

"Не понимаю, как можно говорить такое женщине, которая приходит с желаемой беременностью. "Вам надо сделать аборт". Так вот ошарашить человека, просто взять и разбить сердце, надежду. Так нельзя делать. Тем не менее мне такое сказали. И я вся в слезах вышла из этого кабинета просто в полном шоке", – рассказала Alyosha.

Певица решила оставить ребенка, но для этого ей пришлось пройти сложную процедуру.

"Использовали иглу большую, которая протыкает живот. Одна медсестра держит плод, удерживает, чтобы не попала игла к нему, протыкает ткани, набираются воды, и по тем данным, которые в водах, уже смотрят и говорят, есть ли проблемы с ребенком. Я только лежала, не дышала и молилась. И у меня стекали так слезы с обеих сторон. Потом, когда уже врач набрала воды и сказала: "С вашим ребенком все хорошо", это было счастье. И когда мне уже говорили: "Вам обезболивающее уколоть?", я говорю: "Не надо, мне уже такое обезболивающее пришло, что не надо ничего", – поделилась Alyosha.

Певица замужем за фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Пара зарегистрировала брак 9 июля 2013 года. Супруги воспитывают троих детей – Романа (2013), Марка (2015) и Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.