"Как же ему досадно", "Бедный ребеночек". В Instagram комментируют фото Alyosha и Тополи c детьми

Украинская певица Alyosha поделилась в Instagram снимком с мужем, фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей и их сыновьями Романом и Марком. На фото, сделанном во время прогулки, улыбаются все его участники, кроме младшего сына пары Марка.
"У кого-то сломался игрушечный меч", – объяснила Alyosha.
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Подписчики прокомментировали фото.
"Маленький. Как же ему досадно", – написала gumeniukelena.
"Бедный ребеночек. А новый купили?" – поинтересовалась wwolesyaww.
"Боже, какие вы милые. Фото – бомба", – отметила lusimandaryn.
Певица замужем за Тополей с 9 июля 2013 года. Супруги воспитывают троих детей – Романа (2013), Марка (2015) и Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.