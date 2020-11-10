Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2020
 
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"Как же ему досадно", "Бедный ребеночек". В Instagram комментируют фото Alyosha и Тополи c детьми

Украинская певица Alyosha показала эмциональное фото семейной прогулки с супругом, музыкантом Тарасом Тополей, и их сыновьями.

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Аlyosha: У кого-то сломался игрушечный меч
Аlyosha: У кого-то сломался игрушечный меч
Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha поделилась в Instagram снимком с мужем, фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей и их сыновьями Романом и Марком. На фото, сделанном во время прогулки, улыбаются все его участники, кроме младшего сына пары Марка.

"У кого-то сломался игрушечный меч", – объяснила Alyosha.

Подписчики прокомментировали фото.

"Маленький. Как же ему досадно", – написала gumeniukelena.

"Бедный ребеночек. А новый купили?" – поинтересовалась wwolesyaww.

"Боже, какие вы милые. Фото – бомба", – отметила lusimandaryn.

Певица замужем за Тополей с 9 июля 2013 года. Супруги воспитывают троих детей – Романа (2013), Марка (2015) и Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

Теги: дети, Alyosha, Тарас Тополя, Антитіла, певица, ребенок, фото
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