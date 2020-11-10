"Как же ему досадно", "Бедный ребеночек". В Instagram комментируют фото Alyosha и Тополи c детьми

Украинская певица Alyosha показала эмциональное фото семейной прогулки с супругом, музыкантом Тарасом Тополей, и их сыновьями.

Украинская певица Alyosha поделилась в Instagram снимком с мужем, фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей и их сыновьями Романом и Марком. На фото, сделанном во время прогулки, улыбаются все его участники, кроме младшего сына пары Марка.

"У кого-то сломался игрушечный меч", – объяснила Alyosha.

Посмотреть эту публикацию в Instagram У когось зламався іграшковий меч)))) * Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 7 Ноя 2020 в 5:50 PST

Подписчики прокомментировали фото.

"Маленький. Как же ему досадно", – написала gumeniukelena.

"Бедный ребеночек. А новый купили?" – поинтересовалась wwolesyaww.

"Боже, какие вы милые. Фото – бомба", – отметила lusimandaryn.

Певица замужем за Тополей с 9 июля 2013 года. Супруги воспитывают троих детей – Романа (2013), Марка (2015) и Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.