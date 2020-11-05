"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монашкой

По словам украинской певицы Alyosha, в детстве она нуждалась в защите и хотела куда-то сбежать. Церковь казалась ей местом, где она будет защищена.

Alyosha: Никому об этом не говорила, держала в секрете Фото: alyoshasinger / Instagram

Украинская певица Alyosha в эфире канала "1+1" рассказала, что в детстве мечтала стать монашкой.

"Никому об этом не говорила, держала в секрете – мне хотелось защиты и куда-то сбежать, и я хотела навсегда сбежать в церковь. Но вместо того, чтобы сбежать от всего мира, случилось наоборот – и я теперь общаюсь с тысячами людей на концертах".

Певица отметила, что сейчас по вечерам молится о том, чтобы люди стали милосердными.

Певица замужем за фронтменом группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Пара зарегистрировала брак 9 июля 2013 года. Супруги воспитывают троих детей – Романа (2013), Марка (2015) и Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.