Alyosha показала прогулку с детьми в первый зимний день

Украинская певица Alyosha позировала в парке с коляской.

Украинская певица Alyosha 1 декабря разместила в Instagram фото, на котором запечатлена во время прогулки с детьми.

Певица позировала с семилетним Романом и трехмесячной дочерью Марией, которая находилась в коляске, на аллее парка.

"С первым зимним днем. Успели на прогулку до первого декабрьского снега", – подписала снимок артистка.

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В 2013 году Alyosha вышла замуж за фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополю. Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.