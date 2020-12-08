"Эти ощущения останутся со мной навсегда". Alyosha показала старших братьев

Украинская певица Alyosha обнародовала новогоднее фото из семейного архива.

Украинская певица Alyosha 7 декабря разместила в Instagram черно-белый снимок из семейного архива, на котором запечатлена вместе со своими старшими братьями в новогодних костюмах возле елки.

"Семья – это крепость, в которой формируются взгляды на жизнь и мировоззрение любого человека. Счастлива, что росла в безусловной любви и заботе родителей, а также под защитой своих старших братьев. Эти ощущения останутся со мной навсегда!" – написала она.

Alyosha сообщила, что своей публикацией хочет обратить внимание подписчиков на проблемы детей, которые остались без родителей.

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Alyosha (настоящее имя – Алена Кучер) родилась в 1986 году в Запорожье. Она была третьим ребенком в семье. Отец будущей певицы работал в ГАИ, а мама трудилась на авиационном заводе.

В 2013 году Alyosha вышла замуж за фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополю. Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.