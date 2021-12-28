Бульвар Шоубиз
 
28 декабря, 2021
 
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"У нее до сих пор шрам". Салтыкова рассказала, как дочь порезалась о стекло, чтобы остановить ссорившихся родителей

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55-летняя Ирина Салтыкова со своей единственной дочерью, 34-летней певицей Алисой Салтыковой
55-летняя Ирина Салтыкова со своей единственной дочерью, 34-летней певицей Алисой Салтыковой
Фото: irinasaltykova_official / Instagram

Российская певица Ирина Салтыкова в интервью программе "Алена, блин!", которое вышло 23 декабря на YouTube-канале Super, рассказала, как ее постоянные ссоры с первым мужем, известным певцом Виктором Салтыковым повлияли на судьбу ее единственной дочери Алисы.

55-летняя певица подчеркнула, что муж постоянно "бухал и дрался", а дочь невольно присутствовала при семейных скандалах, поскольку в начале карьеры они с супругом жили в малогабаритной квартире.

"Когда папа приходил в пять часов утра и устраивал "кордебалет", мы с ним на кухне закрывали дверь, которая стеклянная была. Однажды Алиска проснулась и ударила по этой двери… Ей было лет пять, наверное. Она разбила стекло и порезала руку… Это чтобы мы типа замолчали. До сих пор у нее шрам на этой руке", – рассказала Салтыкова.

Певица добавила, что именно тогда поняла, что нужно разводиться, чтобы спасти психику ребенка. "Тогда мне это был звонок, кого мы вырастим", – отметила Салтыкова.

По словам певицы, одна из причин того, почему ее 34-летняя дочь не хочет ни замуж, ни детей, – психологическая травма, полученная в детстве.

"Конечно, это повлияло. Это и детская травма, и нынешнее время. Все повлияло. Но у меня есть надежда на Бога, что он нам подарит продолжение [рода]", – сказала Салтыкова, уточнив, что дочь давно с отцом не общается.

ВИДЕО
Видео: Super / YouTube
Контекст:

Ирина Салтыкова родилась 5 мая 1966 года в российском городе Донской в Тульской области. Окончила заочное отделение Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.

В 1986-м познакомилась со своим будущим мужем Виктором Салтыковым. Через два года пара поженилась и прожила вместе до 1995 года. В 1987-м у них родилась дочь Алиса. Она тоже стала певицей.

В 1988 году Салтыкова стала солисткой группы "Мираж". После развода начала сольную карьеру. Стала широко известной в середине 1990-х после исполнения песни "Серые глаза". В 2000-м сыграла одну из ролей в фильме "Брат 2".

Теги: дети, скандал, конфликт, семья, певица, развод, Ирина Салтыкова, муж, травмы, жена, родители
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