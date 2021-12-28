  "У нее до сих пор шрам". Салтыкова рассказала, как дочь порезалась о стекло, чтобы остановить ссорившихся родителей

55-летняя певица подчеркнула, что муж постоянно "бухал и дрался", а дочь невольно присутствовала при семейных скандалах, поскольку в начале карьеры они с супругом жили в малогабаритной квартире.

"Когда папа приходил в пять часов утра и устраивал "кордебалет", мы с ним на кухне закрывали дверь, которая стеклянная была. Однажды Алиска проснулась и ударила по этой двери… Ей было лет пять, наверное. Она разбила стекло и порезала руку… Это чтобы мы типа замолчали. До сих пор у нее шрам на этой руке", – рассказала Салтыкова.

Певица добавила, что именно тогда поняла, что нужно разводиться, чтобы спасти психику ребенка. "Тогда мне это был звонок, кого мы вырастим", – отметила Салтыкова.

По словам певицы, одна из причин того, почему ее 34-летняя дочь не хочет ни замуж, ни детей, – психологическая травма, полученная в детстве.

"Конечно, это повлияло. Это и детская травма, и нынешнее время. Все повлияло. Но у меня есть надежда на Бога, что он нам подарит продолжение [рода]", – сказала Салтыкова, уточнив, что дочь давно с отцом не общается.

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Видео: Super / YouTube