У сестер Завальских умерла бабушка

Участницы украинской группы "Алиби" Анна и Ангелина Завальские потеряли бабушку.

Участница украинской группы "Алиби" Анна Завальская сообщила в Facebook о смерти бабушки.

"Сегодня воистину полон скорби день... Когда весь мир переживает жуткую авиакатастрофу, мы переживаем личную невосполнимую утрату. Последняя из наших бабушек и дедушек ушла. Боль не описать словами, ее лишь можно немного усмирить теплыми молитвами за самую светлую, любимую и любящую нашу бабушку Галю, которой вдруг не стало и по которой я скучать буду вечность... Люблю до неба и обратно. Покойся с миром, наш ангел-хранитель, ты в моем сердце", – написала она.

"Алиби" – украинский музыкальный дуэт, который существует с 6 апреля 2001 года. Его участницы – Анна Завальская (1982) и Ангелина Завальская (1983).