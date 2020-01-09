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09 января, 2020
 
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У сестер Завальских умерла бабушка

Участницы украинской группы "Алиби" Анна и Ангелина Завальские потеряли бабушку.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Анна Завальская: Мы переживаем личную невосполнимую утрату
Анна Завальская: Мы переживаем личную невосполнимую утрату
Фото: Виктория Сметана / Facebook

Участница украинской группы "Алиби" Анна Завальская сообщила в Facebook о смерти бабушки.

"Сегодня воистину полон скорби день... Когда весь мир переживает жуткую авиакатастрофу, мы переживаем личную невосполнимую утрату. Последняя из наших бабушек и дедушек ушла. Боль не описать словами, ее лишь можно немного усмирить теплыми молитвами за самую светлую, любимую и любящую нашу бабушку Галю, которой вдруг не стало и по которой я скучать буду вечность... Люблю до неба и обратно. Покойся с миром, наш ангел-хранитель, ты в моем сердце", – написала она.

https://www.facebook.com/anna.zavalskaya.7/posts/10156683488967751

"Алиби" – украинский музыкальный дуэт, который существует с 6 апреля 2001 года. Его участницы – Анна Завальская (1982) и Ангелина Завальская (1983).

Теги: смерть, Анна Завальская, Ангелина Завальская
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