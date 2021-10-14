"У вас будут очень красивые дети". Макацария показал 19-летнюю возлюбленную в вечернем платье

В Украине Иракли Макацария стал известен как главный герой шестого сезона шоу "Холостяк" на телеканале СТБ Фото: Irakli Makatsaria / Facebook

13 октября он выложил в Facebook совместный портрет, на котором запечатлен в классическом сером костюме, а его избранница – в черном вечернем платье. В подписи к фото 36-летний бизнесмен тегнул Чичуа и поставил два сердечка.

Пост Макацарии набрал больше 3 тыс. лайков и свыше 300 комментариев.

"У вас будут очень красивые дети", – написала Мзия Габелия.

"Красивая пара. Дай Бог вам здоровья и долгих лет совместной жизни!" – пожелала Наталия Литвин-Абдула.

"Сладкая парочка", – прокомментировала Nini Nini.