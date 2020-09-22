Убийца Леннона спустя 40 лет после преступления попросил прощения у Йоко Оно

Убийца одного из основателей британской группы The Beatles Джона Леннона Марк Чепмен обратился к вдове музыканта – художнице Йоко Оно со словами раскаяния.

В ходе слушаний по просьбе об условно-досрочном освобождении убийца одного из основателей британской группы The Beatles Джона Леннона Марк Чепмен сказал, что убил музыканта ради славы и что теперь заслуживает смертной казни. Об этом сообщает BBC.

Чепмен попросил прощения у вдовы Леннона – художницы Йоко Оно спустя 40 лет после преступления. По словам убийцы, он все время думает о своем "подлом поступке".

"Я просто хочу повторить, что прошу прощения за свое преступление. У меня нет оправдания. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина, а я был очень, очень, очень, очень сильно самовлюбленным и эгоистичным", – заявил Чепмен.

Убийце Леннона в одиннадцатый раз отказали в освобождении.

Чепмен застрелил Джона Леннона 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Йоко Оно в этот момент находилась рядом. Чепмен совершил четыре выстрела в Леннона, после чего сел на асфальт и стал читать роман писателя Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи".

Убийца Леннона отбывает пожизненный срок в тюрьме строгого режима Wende Correctional Facility в Олдене, штат Нью-Йорк.