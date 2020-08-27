Убийце Джона Леннона 11-й раз отказали в досрочном освобождении

Новое прошение о досрочном освобождение 65-летний Марк Чепмен, осужденный за убийство легендарного участника The Beatles Джона Леннона, сможет подать в 2022 году.

Совет по условно-досрочному освобождению США 19 августа отклонил апелляцию о досрочном освобождении 65-летнего Марка Чепмена, осужденного за убийство участника группы The Beatles Джона Леннона, сообщает издание New York Daily News.

Следующее прошение об освобождении осужденный, отбывающий наказание в исправительном учреждении Wende (США), может подать в 2022 году.

В 2018 году Чепмену в 10-й раз было отказано в досрочном освобождении.

Чепмен застрелил Джона Леннона на Манхэттене 8 декабря 1980 года, когда музыкант возвращался домой из студии звукозаписи. На суде убийца, который с 10 лет был поклонником The Beatles, заявил, что застрелил Леннона, чтобы стать знаменитым.

Суд признал Чепмена вменяемым и приговорил к пожизненному сроку с правом на досрочное освобождение минимум через 20 лет.

Начиная с 2000 года Чепмен подал уже 11 прошений об освобождении, которые были отклонены. В решении комиссии от 2000 года говорилось, что освобождение Чепмена "умалило бы серьезность его преступления и послужило бы подрывом уважения к закону".

The Beatles – британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году. В состав группы входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. The Beatles прекратили совместную работу в 1970 году, после распада каждый из музыкантов продолжил сольную карьеру.