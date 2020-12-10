Бульвар Шоубиз
 
10 декабря, 2020
 
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Участница "Топ-модель по-украински" Верховцева рассказала о панических атаках и отношениях с любимой девушкой

Экс-участница шоу "Топ-модель по-украински" и участница "Супер топ-модель по-украински" на "Новом канале" Марго Верховцева призналась, что раньше с осуждением относилась к людям, которые переживали панические атаки.

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Верховцева: Благодаря любимой понимаю, что надо двигаться дальше
Верховцева: Благодаря любимой понимаю, что надо двигаться дальше
Фото: v.margo.v / Instagram

Экс-участница шоу "Топ-модель по-украински" и участница "Супер топ-модель по-украински" на "Новом канале" Марго Верховцева в интервью, которое 10 декабря опубликовано на сайте "Факты", заявила, что в перерыве между проектами у нее началась депрессия, за которой последовали панические атаки.

"До сих пор ее лечу. Тяжело объяснить людям, что я чувствовала все это время: для меня погода была плохой, даже если светило солнце, любимая еда казалась противной. Начались панические атаки, в транспорте было сложно – не могла смотреть на людей, они меня пугали. Когда только столкнулась с этим, не знала, как жить дальше. Я до сих пор несчастлива, не получаю удовольствия от жизни", – рассказала она.

Она отметила, что до участия в проекте осуждала людей, с которыми происходили панические атаки.

Комментируя личную жизнь, Верховцева отметила, что около года состоит в романтических отношениях.

"Благодаря любимой понимаю, что надо двигаться дальше, жить, не переживать из-за мелких проблем", – подытожила она.

"Супер топ-модель по-украински" – модельное реалити-шоу. В нем принимают участие 20 бывших участниц проектов "Супермодель по-украински" и "Топ-модель по-украински". Все проекты производит и транслирует "Новый канал".

Верховцева родилась в 2000 году в Херсоне. В 2020 году начала строить карьеру модели, пропагандируя гендерное равенство в профессии.

Теги: шоу-бизнес, депрессия, модель, гендерное равенство, реалити-шоу
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