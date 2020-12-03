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03 декабря, 2020
 
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Звезда "Топ-модели по-украински" трансгендер Беридзе: Есть вероятность умереть на операционном столе

Участница шоу "Супер топ-модель по-украински" на "Новом канале" трансгендерная девушка Софи Беридзе заявила, что рассматривает возможность сделать операцию по смене пола в будущем.

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Беридзе: Если же мне будет нужен секс, спокойно найду молодого человека, который мне понравится, встречусь с ним, все сделаю и уйду
Беридзе: Если же мне будет нужен секс, спокойно найду молодого человека, который мне понравится, встречусь с ним, все сделаю и уйду
Фото: sofiberidze / Instagram

Экс-участница шоу "Топ-модель по-украински" и участница "Супер топ-модель по-украински" на "Новом канале" трансгендерная девушка Софи Беридзе в интервью изданию "Факты" рассказала, что ощущение, будто она находится не в своем теле, пришло к ней в возрасте около четырех лет.

"Что что-то не так, я поняла еще в детском саду. Играла в куклы, а мне давали машинки. Но о своих ощущениях я рассказала родителям только в 17 лет, когда уже четыре месяца "сидела" на гормонах, и у меня начала расти грудь", – призналась она.

Беридзе сначала поделилась со своей сестрой, но та не приняла новость, и они перестали общаться.

"Зато сейчас у нас с ней невероятно крутые отношения. Родители тоже сначала восприняли случившееся плохо. Но уже после первого участия в проекте начали меня постепенно принимать, потому что увидели, какой я человек", – рассказала модель.

По словам Беридзе, она пока не собирается делать операцию по смене пола.

"Первая причина – операция очень сложная, а реабилитация после нее – еще сложнее. Есть вероятность умереть на операционном столе. Вторая причина – общество. Я в какой-то момент поняла, что хочу сделать операцию исключительно по той причине, что этого требует общество", – отметила она.

Трансгендерная девушка отметила, что в XXI веке она сама решает, "что у нее будет между ног".

"Просто приняла себя такой, какая я есть. Но если в будущем будет возможность сделать операцию с нормальной реабилитацией, где 100% вероятности, что у тебя все будет хорошо с чувствительными зонами, я ее сделаю", – призналась Беридзе.

Модель-трасгендер рассказала, что сейчас у нее нет возлюбленного, но ухажеры пишут регулярно. По ее словам, в отсутствие личной жизни ей легче добиться многого в жизни, а когда появляется пассия – пропадает желание работать.

"Может, скоро у меня и появится парень, но такой целью я специально не задаюсь. Если же мне будет нужен секс, спокойно найду молодого человека, который мне понравится, встречусь с ним, все сделаю и уйду", – отметила она.

"Супер топ-модель по-украински" – модельное реалити-шоу. В нем принимают участие 20 бывших участниц проектов "Супермодель по-украински" и "Топ-модель по-украински". Все проекты производит и транслирует "Новый канал".

Теги: реабилитация, трансгендер, секс, шоу, реалити-шоу, операция, Софи Беридзе
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