Участники Little Big Прусикин и Таюрская впервые спели дуэтом. Видео

"Новый эксперимент, который мы записали еще год назад. Как вам?" – подписал ролик артист.

Контекст:

Российская группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками коллектива являются Илья Прусикин, Антон Лиссов, Сергей Макаров и Софья Таюрская, которая присоединилась к коллективу в 2014 году. Группа гастролирует в РФ и Европе.

В августе 2020 года фронтмен группы Прусикин записал совместное видео со своей женой, российской певицей Tatarka (настоящее имя – Ирина Смелая), объявив о разводе.

В мае 2021-го года Таюрская заявила, что состоит в отношениях с Прусикиным. По словам Прусикина, они стали парой после того, как "переспали по пьяни".