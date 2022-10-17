Бульвар Шоубиз
 
17 октября, 2022
 
Новости

Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию

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Призыв в армию участникам группы отсрочили до исполнения 30 лет
Призыв в армию участникам группы отсрочили до исполнения 30 лет
Фото: bts / Instagram

Участники самой популярной группы в мире – BTS – пройдут службу в южнокорейской армии. Об этом пишет издание Sky News.

В Южной Корее все трудоспособные мужчины должны проходить военную службу в течение полутора лет. Это же касается и звезд шоу-бизнеса.

И хотя действуют поблажки для спортсменов, музыкантов и танцоров, повышающих престиж страны, военные Южной Кореи заявили, что очень желательно, чтобы суперзвезды из BTS были призваны, потому что это "справедливо". Музыкантам и так дали отсрочку до достижения ими 30 лет. И вот скоро старшему участнику группы, Чину, может грозить призыв, через пару месяцев ему будет 30.

Идти BTS в армию или нет, в ближайшее время решат по результатам соцопросов граждан Южной Кореи. Пока 54% опрошенных выступили за то, чтобы музыканты отправились в армию.

В августе министр обороны заявлял, что если участники BTS запишутся на службу, то им, вероятно, будет разрешено продолжать репетиции и присоединяться к другим участникам группы для зарубежных концертов.

Контекст:

Группа BTS была основана в 2013 году. В ней семь участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Вы и Джонгука. Изначально название коллектива расшифровывалось как Bangtan Boys, но в июле 2017 года группа изменила официальный логотип и расшифровку названия на английском языке на Beyond The Scene.

Теги: музыка, армия, Южная Корея, BTS
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