Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию

В Южной Корее все трудоспособные мужчины должны проходить военную службу в течение полутора лет. Это же касается и звезд шоу-бизнеса.

И хотя действуют поблажки для спортсменов, музыкантов и танцоров, повышающих престиж страны, военные Южной Кореи заявили, что очень желательно, чтобы суперзвезды из BTS были призваны, потому что это "справедливо". Музыкантам и так дали отсрочку до достижения ими 30 лет. И вот скоро старшему участнику группы, Чину, может грозить призыв, через пару месяцев ему будет 30.

Идти BTS в армию или нет, в ближайшее время решат по результатам соцопросов граждан Южной Кореи. Пока 54% опрошенных выступили за то, чтобы музыканты отправились в армию.

В августе министр обороны заявлял, что если участники BTS запишутся на службу, то им, вероятно, будет разрешено продолжать репетиции и присоединяться к другим участникам группы для зарубежных концертов.