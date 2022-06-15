Участники BTS заявили о распаде группы. Музыканты займутся сольными карьерами

Группа BTS была создана в 2013 году Фото: ЕРА

По словам участников BTS, в будущем они планируют вновь воссоединиться, чтобы удивить фанов "более глубоким и зрелым творчеством", но не знают, когда это произойдет.

Во время общения музыканты отметили, что график их сольных дебютов уже составлен.

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Видео: BANGTANTV / YouTube