Участники BTS заявили о распаде группы. Музыканты займутся сольными карьерами

По словам участников BTS, в будущем они планируют вновь воссоединиться, чтобы удивить фанов "более глубоким и зрелым творчеством", но не знают, когда это произойдет.
Во время общения музыканты отметили, что график их сольных дебютов уже составлен.
Группа BTS была создана в 2013 году. В марте 2021-го коллектив возглавил мировой рейтинг исполнителей с самыми большими продажами.
В ноябре 2021 года BTS стали триумфаторами музыкальной премии American Music Awards. Они получили награды в трех номинациях: "Артист года", "Лучшая поп-песня года" и "Лучшая поп-группа".