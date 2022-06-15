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Участники BTS заявили о распаде группы. Музыканты займутся сольными карьерами

 
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Группа BTS была создана в 2013 году
Группа BTS была создана в 2013 году
Фото: ЕРА

Участники южно-корейкой группы BTS во время съемок нового выпуска BTS Festa, посвященного девятой годовщине создания коллектива, заявили, что несмотря на совместные достижения, чувствуют необходимость в индивидуальном развитии, поэтому займутся сольными карьерами. Соответствующее видео опубликовано 14 июня на YouTube-канале группы.

По словам участников BTS, в будущем они планируют вновь воссоединиться, чтобы удивить фанов "более глубоким и зрелым творчеством", но не знают, когда это произойдет.

Во время общения музыканты отметили, что график их сольных дебютов уже составлен. 

ВИДЕО
Видео: BANGTANTV / YouTube
Контекст:

Группа BTS была создана в 2013 году. В марте 2021-го коллектив возглавил мировой рейтинг исполнителей с самыми большими продажами.

В ноябре 2021 года BTS стали триумфаторами музыкальной премии American Music Awards. Они получили награды в трех номинациях: "Артист года", "Лучшая поп-песня года" и "Лучшая поп-группа".

Теги: музыка, карьера, творчество, BTS
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