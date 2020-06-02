"Удивительные были времена". 52-летняя Миноуг посвятила экс-бойфренду публикацию в соцсети

Австралийская певица Кайли Миноуг поздравила экс-бойфренда, актера Джейсона Донована с 52-летием. Пара познакомилась в 80-е годы на съемках сериала "Соседи".

52-летняя австралийская певица Кайли Миноуг опубликовала в Instagram архивные снимки, на которых запечатлена со своим бывшим возлюбленным, актером Джейсоном Донованом. Публикацию певица посвятила дню рождению экс-бойфренда – 1 июня ему исполнилось 52 года.

"С днем рождения, Джейсон. Удивительные были времена", – подписала она фотоподборку.

Кайли Миноуг родилась 28 мая 1968 года в Австралии. Миноуг стала известной в середине 1980-х годов благодаря роли Шарлин Робинсон в австралийском сериале "Соседи".

Актер Джейсон Донован – партнер Миноуг по съемочной площадке. Они вместе играли в этом сериале. Во время съемок между актерами завязались романтические отношения. Пара рассталась по инициативе Миноуг – она предпочла Доновану рок-музыканта Майкла Хатченса.