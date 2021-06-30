"Ух ты, такая гибкая!", "Впечатляет". 54-летняя Хайек удивила растяжкой

"Спасибо Elle Mexico за такую шикарную обложку. Это было потрясающе", – написала она.

На одном из снимков актриса демонстрирует шпагат.

Подписчики отреагировали на пост.

"Ух ты, Сальма, ты такая гибкая! Продолжаешь развивать свои гимнастические навыки. Очень хорошая Сальмита", – написала hayekotl.

"Впечатляет", – признался martinwilson787.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.