"Ух ты, такая гибкая!", "Впечатляет". 54-летняя Хайек удивила растяжкой

"Спасибо Elle Mexico за такую шикарную обложку. Это было потрясающе", – написала она.
На одном из снимков актриса демонстрирует шпагат.
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Подписчики отреагировали на пост.
"Ух ты, Сальма, ты такая гибкая! Продолжаешь развивать свои гимнастические навыки. Очень хорошая Сальмита", – написала hayekotl.
"Впечатляет", – признался martinwilson787.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные фильмы с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышел фильм "Телохранитель жены киллера", в котором она исполнила главную роль.