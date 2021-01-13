Уиллиса вынудили уйти из аптеки из-за его отказа надеть маску – СМИ

Американский актер Брюс Уиллис 11 января пришел в одну из аптек Лос-Анджелеса без маски, пишет Page Six.

Американский актер Брюс Уиллис вынужден был уйти из аптеки без покупки из-за отказа надеть защитную маску, сообщил 12 января таблоид Page Six со ссылкой на слова очевидцев.

Отмечается, что инцидент произошел 11 января в Лос-Анджелесе. При этом на шее у звезды была бандана, которую он мог бы использовать в качестве средства защиты.

По словам одного из очевидцев, посетители аптеки были возмущены тем, что актер не использовал в общественном месте маску и был с открытым лицом.

Издание New York Post на своей странице в Instagram разместило фото Уиллиса, на котором он запечатлен во время посещения аптеки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от New York Post (@nypost)

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Коронавирус в мире подтвердили у 91,62 млн человек, 1,96 млн умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на утро 13 января.

В США подтверждено 22,8 случаев заражения коронавирусом, 380 тыс. человек умерли.

Эксперты ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) рекомендуют носить маску во время пандемии коронавируса. По их словам, маска может как служить защитой во время контакта с больным, так и сдерживать передачу инфекции.