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21 января, 2020
 
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Украинка продала девственность за €1,2 млн

Девственность украинки на аукционе купил 58-летний немецкий бизнесмен.

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Украинка, продавшая девственность: Это мое тело, мой выбор
Украинка, продавшая девственность: Это мое тело, мой выбор
Скриншот: cinderella-escorts.com

Украинка Екатерина, проживающая в США, на аукционе продала свою девственность за €1,2 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

"Причина, по которой я решила это сделать, это то, что я хочу путешествовать, роскоши, жить своей жизнью и быть счастливой. Это мое тело, мой выбор", – заявила она.

Победителем аукциона оказался 58-летний бизнесмен из Мюнхена, владеющий сетью фитнес-клубов. Он обошел в торгах адвоката из Нью-Йорка и певца из Токио. К участию в торгах допускались только участники, чье состояние превышает €10 млн.

Продажей девственности занималось агентство Cinderella Escorts.

Издание "Букви" выяснило, что фамилия девушки – Крючкова, она уроженка Харькова.

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Теги: аукцион, девственность
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