Украинский фотограф уличил известный французский бренд в плагиате

Слева на фото – герой проекта Slavik's Fashion, львовский бездомный Славик, на снимке справа – модель, которая демонстрирует одежду от Vetements Фото: slaviksfashion / Instagram

"Slavik's Fashion вдохновил многих модельеров (но не все в этом признаются). Особенно "вдохновляется" им бренд Vetements, и если в первый раз они по крайней мере вспомнили об этом в комментарии Vogue Paris, то в новой коллекции, которая вышла под маркой Vttmnts 2022, нет-нет. Что интересно этот раз в некоторых "фрагментах" был просто copy-pas", – написал он.

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Фотограф нашел не одно совпадение между снимками, сделанными с разницей в несколько лет.

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"Slavik’s Fashion послужила источником вдохновения для Vetements в их коллекции в 2016 году", – подписал новый коллаж фотограф.

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