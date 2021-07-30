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30 июля, 2021
 
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Украинский фотограф уличил известный французский бренд в плагиате

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Слева на фото герой проекта Slavik's Fashion, львовский бездомный Славик, на снимке справа модель, которая демонстрирует одежду от Vetements
Слева на фото – герой проекта Slavik's Fashion, львовский бездомный Славик, на снимке справа – модель, которая демонстрирует одежду от Vetements
Фото: slaviksfashion / Instagram

Украинский фотограф Юрко Дячишин уличил французский бренд Vetements в плагиате. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, а в качестве доказательства обнародовал коллажи, в которых совместил фото новых моделей мужской одежды этого бренда со своими снимками, сделанными в 2012 и 2013 годах. Героем фотографий Юрчишина стал львовский бездомный, известный как Славик – автор назвал свой фотопроект Slavik's fashion.

"Slavik's Fashion вдохновил многих модельеров (но не все в этом признаются). Особенно "вдохновляется" им бренд Vetements, и если в первый раз они по крайней мере вспомнили об этом в комментарии Vogue Paris, то в новой коллекции, которая вышла под маркой Vttmnts  2022, нет-нет. Что интересно этот раз в некоторых "фрагментах" был просто copy-pas", – написал он.

Фотограф нашел не одно совпадение между снимками, сделанными с разницей в несколько лет.

"Slavik’s Fashion послужила источником вдохновения для Vetements в их коллекции в 2016 году", – подписал новый коллаж фотограф.

Контекст:

Главным героем проекта Slavik's fashion стал львовский бездомный по имени Славик. Дячишин рассказывал, что случайно увидел его на улице и, вдохновившись эпатажным стилем, уговорил на фотосессию. Все образы герой проекта придумывал сам. После 2013 года о его судьбе ничего не известно.

Vetements – французский бренд,. Он был основан в 2014 году грузинским дизайнером Демной Гвасалия.

Теги: скандал, фотосессия
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