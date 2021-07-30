Украинский фотограф уличил известный французский бренд в плагиате

"Slavik's Fashion вдохновил многих модельеров (но не все в этом признаются). Особенно "вдохновляется" им бренд Vetements, и если в первый раз они по крайней мере вспомнили об этом в комментарии Vogue Paris, то в новой коллекции, которая вышла под маркой Vttmnts 2022, нет-нет. Что интересно этот раз в некоторых "фрагментах" был просто copy-pas", – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фотограф нашел не одно совпадение между снимками, сделанными с разницей в несколько лет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Slavik’s Fashion послужила источником вдохновения для Vetements в их коллекции в 2016 году", – подписал новый коллаж фотограф.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Главным героем проекта Slavik's fashion стал львовский бездомный по имени Славик. Дячишин рассказывал, что случайно увидел его на улице и, вдохновившись эпатажным стилем, уговорил на фотосессию. Все образы герой проекта придумывал сам. После 2013 года о его судьбе ничего не известно.
Vetements – французский бренд,. Он был основан в 2014 году грузинским дизайнером Демной Гвасалия.