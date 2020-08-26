Умер 103-летний отец Спилберга

Отец 73-летнего голливудского режиссера Стивена Спилберга Арнольд Спилберг умер на 104-м году жизни.

73-летний американский режиссер Стивен Спилберг потерял отца – Арнольд Спилберг умер в Лос-Анджелесе в возрасте 103 лет. Информация о его смерти опубликована 26 августа на странице компании режиссера Amblin в Facebook.

"Отец Стивена, Энн, Сью и Нэнси Спилбергов скончался естественной смертью 25 августа 2020 года. Наши глубочайшие соболезнования семье", – говорится в публикации.

Отец Стивена Спилберга в прошлом был инженером-электриком и известен как изобретатель одного из первых компьютеров. Арнольд Спилберг пережил свою супругу Лию Адлер на три года – она умерла в 2017 году в возрасте 97 лет.

Американский режиссер Стивен Спилберг является отцом семерых детей, трое из которых приемные. У Спилберга есть три родные сестры.