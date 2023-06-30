Умер 89-летний оскароносный актер Алан Аркин

Он скончался в своем доме в городе Карлсбаде (штат Калифорния, США).

В заявлении для прессы сыновья актера отметили, что их отец был "уникально талантливым художником и человеком".

Контекст:

Аркин родился в Бруклине 26 марта 1934 года.

Свой первый "Оскар" он получил в 2007 году в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль дедушки главной героини в американской комедийной драме "Маленькая мисс Счастье".

Актер также известен по сериалу "Метод Комински", фильмам "Эдвард Руки-ножницы", "Операция "Арго", "Уйти красиво".

У Аркина осталось трое сыновей от двух предыдущих браков и жена Сюзанна Ньюлэндер Аркин, на которой он женился в 1999 году. Это был его третий брак.