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19 февраля, 2022
 
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Умер актер Борис Невзоров

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Борис Невзоров умер от осложнений в результате COVID-19
Борис Невзоров умер от осложнений в результате COVID-19
Фото: foto.istoriya/ Instagram

Российский актер Борис Невзоров скончался 18 февраля на 73-м году жизни. О его смерти в Facebook сообщил российский актер Дмитрий Корепин.

Причиной смерти актера стали последствия заражения коронавирусной инфекцией.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1554375641602138&id=100010891505703

Контекст:

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская (Краснодарский край, РФ). Дебютировал в кино он в 1975 году, снявшись в фильме "Дорога". Последняя картина с его участием вышла в 2021-м. Известность ему принесли роли в таких российских сериалах, как "Каменская", "Дальнобойщики", "Даша Васильева". Всего же на счету Невзорова более 100 ролей в кино и сериалах.

В последние годы жизни актер состоял в отношениях с бухгалтером Еленой Хрипуновой, которая моложе его на 25 лет. В декабре 2020 года у них родилась дочь.

Теги: смерть, актер, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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