Бульвар Шоубиз
 
06 марта, 2023
 
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Умер один из основателей Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон

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Россингтон умер на 72-м году жизни
Россингтон умер на 72-м году жизни
Фото: EPA

Американский рок-гитарист, один из сооснователей группы Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон скончался 5 марта в возрасте 71 года. Об этом сообщается на странице коллектива в Facebook.

"С глубочайшей скорбью и печалью мы должны сообщить, что сегодня потеряли нашего брата, друга, члена семьи, автора песен и гитариста Гэри Россингтона. Гэри сейчас со своими братьями из Skynyrd и семьей на небесах и играет красиво, как всегда. Пожалуйста, молитесь за Дейла, Мэри, Энни и всю семью Россингтон и уважайте их частную жизнь в это трудное время", – сказано в посте.

Как пишет журнал Rolling Stone, Россингтон был последним живым участником первого состава Lynard Skynyrd и "не раз обманывал смерть". В 1976 году он выжил в автокатастрофе, врезавшись в дерево; год спустя, в 1977-м, пережил авиакатастрофу, получив переломы двух рук, ноги и серьезные ранения брюшной полости. В том крушении погибли трое участников группы: вокалист Ронни ван Зант, гитарист Стив Гейнс и бэк-вокалистка Кэсси Гейнс. В 2003 году Россингтон перенес пять операций на сердце, в 2015-м – сердечный приступ.

Причина смерти музыканта пока не называлась.

https://www.facebook.com/LynyrdSkynyrd/posts/pfbid02jkWSTqfygP7cVGb4dWBge5ggpWTQRf6MmVwozNhaWQ8McgqTHEs4sWKYdwwswyrCl

Контекст:

Группу Lynyrd Skynyrd Россингтон и ван Зант основали в 1964 году. Это один из самых известных коллективов, игравших в жанре южного рока. Первый альбом – (Pronounced 'Lĕh-'nérd 'Skin-'nérd) / ("Линард-Скинард") группа выпустила в 1973-м. К 1977 году, когда самолет с участниками группы потерпел крушение, Lynyrd Skynyrd выпустила пять альбомов, три из них получили статус дважды платиновых. Наиболее известные песни группы – Sweet Home Alabama, Free Bird, Simple Man.

После гибели ван Занта и Гейнса группа фактически распалась. Только в 1987-м Lynyrd Skynyrd снова начала гастролировать, фронтменом коллектива стал брат ван Занта – Джонни. В 2006 году команду включили в Зал славы рок-н ролла. Россингтон последний раз выходил на сцену в составе группы в 2021 году, отмечает Associated Press.

Теги: смерть, музыкант, Lynyrd Skynyrd
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