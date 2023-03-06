Умер один из основателей Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон

"С глубочайшей скорбью и печалью мы должны сообщить, что сегодня потеряли нашего брата, друга, члена семьи, автора песен и гитариста Гэри Россингтона. Гэри сейчас со своими братьями из Skynyrd и семьей на небесах и играет красиво, как всегда. Пожалуйста, молитесь за Дейла, Мэри, Энни и всю семью Россингтон и уважайте их частную жизнь в это трудное время", – сказано в посте.

Как пишет журнал Rolling Stone, Россингтон был последним живым участником первого состава Lynard Skynyrd и "не раз обманывал смерть". В 1976 году он выжил в автокатастрофе, врезавшись в дерево; год спустя, в 1977-м, пережил авиакатастрофу, получив переломы двух рук, ноги и серьезные ранения брюшной полости. В том крушении погибли трое участников группы: вокалист Ронни ван Зант, гитарист Стив Гейнс и бэк-вокалистка Кэсси Гейнс. В 2003 году Россингтон перенес пять операций на сердце, в 2015-м – сердечный приступ.

Причина смерти музыканта пока не называлась.