Умер российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Контекст:

Коклюшкин родился в Москве 27 ноября 1945 года. Окончил Московский издательско-полиграфический техникум, работал инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры.

Первые рассказы Коклюшкин опубликовал в конце 1960-х, а спустя пару лет его юмористические монологи начали читать со сцены известные советские артисты. Со временем произведения Коклюшкина появились в репертуаре Евгения Петросяна, Владимира Винокура, Ефима Шифрина, Клары Новиковой и других.

Коклюшкин известен как автор известных монологов "Але, Люся" и "Мы с Петькой".