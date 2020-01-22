Умер участник комедийной группы "Монти Пайтон" Джонс

Основатель и участник британской комедийной группы "Монти Пайтон" комик Терри Джонс скончался на 78-м году жизни.

21 января умер британский комик Терри Джонс. Об этом сообщает BBC News.

Джонс был участником комедийной группы "Монти Пайтон". Он скончался в Лондоне в 77 лет в кругу родных

Комик страдал от лобно-височной деменции.

Терри Джонс вместе с Джоном Клизом, Майклом Пейлином, Грэмом Чепменом, Эриком Айдлом и Терри Гиллиамом с 1969 по 1974 год выпускал шоу "Летающий цирк Монти Пайтона". Вместе они сняли фильмы "Монти Пайтон и Священный Грааль" (1975), "Жизнь Брайана" (1979) и "Смысл жизни по Монти Пайтону" (1983).

Также Джонс в 2016 году актер получил премию валлийского филиала BAFTA за выдающийся вклад в развитие кино и телевидения.