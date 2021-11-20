Умер звезда фильма "Ширли-мырли" актер Валерий Гаркалин

О причинах смерти артиста не сообщается.

В начале октября Гаркалина госпитализировали с коронавирусной инфекцией в одну из московских клиник, где он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Контекст:

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Окончил Музыкальное училище имени Гнесиных и режиссерский факультет ГИТИСа. Он служил в Театре сатиры с 1988 по 2001 год, после перешел в Московский театр имени Пушкина.

Актер был известен по ролям в фильмах "Ширли-мырли", "Кровавая Мэри", "Национальное достояние", "Ландыш серебристый" и "Бедная Саша". С 2001 года Гаркалин ездил с гастролями антрепризных постановок, преподал в ГИТИС.

2 октября 2021 года актера доставили в одну из московских больниц с положительным тестом на коронавирус. 6 октября Гаркалина перевели в реанимацию.