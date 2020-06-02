Умерла актриса фильмов "Гардемарины, вперед!" и "Виват, гардемарины!"

В Москве скончалась советская и российская актриса и режиссер дубляжа Ярослава Турылева.

Турылева скончалась на 88-м году жизни Фото: Павел Бартяев / Facebook

Советская и российская актриса, режиссер дубляжа Ярослава Турылева умерла 30 мая в Москве на 88 году жизни. Об этом в Facebook сообщил коллега покойной, режиссер Павел Бартяев.

"Друзья, печальная новость. 30 мая в 6 часов утра не стало легенды нашего дубляжа, режиссера Турылевой Ярославы Георгиевны. Вечная память прекрасному другу и учителю. Покойся с миром", – написал он.

Причину смерти Бартяев не назвал.

Ярослава Турылева – дочь основателя "Союздетфильма" Георгия Громова. Она снималась в фильмах "Своя голова на плечах", "Есть и такой остров", "Маленькое одолжение", "Сестрички Либерти", "Гардемарины, вперед!", "Виват, гардемарины!".

Наибольшую известность обрела как актриса и режиссер дубляжа. Она озвучивала "Список Шиндлера", "Пятый элемент", "Сплит", мультсериал "Шрек".