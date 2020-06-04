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04 июня, 2020
 
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Умерла актриса из "Санта-Барбары"

Причина смерти американской актрисы Пегги Поуп неизвестна, но семья покойной отметила, что это не COVID-19.

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Поуп умерла на 92-м году жизни
Поуп умерла на 92-м году жизни
Скриншот: kino-teatr.ua

Американская актриса Пегги Поуп скончалась 27 мая в Форт-Коллинсе (штат Колорадо) . Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Поуп был 91 год.

Семья актрисы не указала причину смерти, но отметила, что она не связана с коронавирусной инфекцией.

Пегги Поуп снялась более чем в 70 проектах. Это сериалы, фильмы и шоу: "Санта-Барбара", "Закон и порядок", "Скорая помощь", "Диснейленд", "Моя жена меня приворожила", "Морк и Минди", "Сумеречная зона", "Барнаби Джонс", "Блюз Хилл-стрит", "Последний звездный боец", "Мыло", "Любопытная газета", "Однажды укушенный", "Удушье", "С девяти до пяти".

Теги: смерть, сериал, актриса, коронавирус, Пегги Поуп
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