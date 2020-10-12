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12 октября, 2020
 
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Умерла звезда бондианы Нолан

Британская актриса Маргарет Нолан, сыгравшая девушка агента 007 в третьем фильме бондианы "Голдфингер", умерла на 77-м году жизни.

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Нолан родилась в 1943 году
Нолан родилась в 1943 году
Фото: edgarwright / Twitter

Британская актриса Маргарет Нолан умерла в возрасте 76 лет. О ее смерти 12 октября в Twitter сообщил британский режиссер Эдгар Райт, который снял актрису в ее последней картине "Прошлой ночью в Сохо".

"Мой печальный долг – сообщить о смерти актрисы и художника, великолепной Маргарет Нолан", – написал он.

Позже эту информацию таблоиду Mirror подтвердил сын актрисы Оскар Дикс, сообщив, что Нолан не стало 5 октября. Причины смерти актрисы не уточняются.

Нолан родилась в 1943 году в Великобритании. До начала кинокарьеры Нолан работала моделью. В третьем фильме бондианы "Голдфингер" (1964) актриса сыграла роль девушки агента 007, главную роль в котором исполнил британский актер Шон Коннери.

Актриса запомнилась зрителю благодаря так называемому образу золотой девушки – Нолан появилась в кадре в бикини, покрытая золотой краской. Именно этот образ продюсеры использовали на рекламных постерах фильма.

Теги: смерть, Джеймс Бонд, актриса
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