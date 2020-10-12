Умерла звезда бондианы Нолан

Британская актриса Маргарет Нолан, сыгравшая девушка агента 007 в третьем фильме бондианы "Голдфингер", умерла на 77-м году жизни.

Нолан родилась в 1943 году Фото: edgarwright / Twitter

Британская актриса Маргарет Нолан умерла в возрасте 76 лет. О ее смерти 12 октября в Twitter сообщил британский режиссер Эдгар Райт, который снял актрису в ее последней картине "Прошлой ночью в Сохо".

"Мой печальный долг – сообщить о смерти актрисы и художника, великолепной Маргарет Нолан", – написал он.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2 — edgarwright (@edgarwright) October 11, 2020

Позже эту информацию таблоиду Mirror подтвердил сын актрисы Оскар Дикс, сообщив, что Нолан не стало 5 октября. Причины смерти актрисы не уточняются.

Нолан родилась в 1943 году в Великобритании. До начала кинокарьеры Нолан работала моделью. В третьем фильме бондианы "Голдфингер" (1964) актриса сыграла роль девушки агента 007, главную роль в котором исполнил британский актер Шон Коннери.

Актриса запомнилась зрителю благодаря так называемому образу золотой девушки – Нолан появилась в кадре в бикини, покрытая золотой краской. Именно этот образ продюсеры использовали на рекламных постерах фильма.