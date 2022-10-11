Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери

Анджела Лэнсбери, которую зрители помнят по главной роли писательницы детективов Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство", умерла в своем доме в Лос-Анджелесе.

"Дети дамы Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно скончалась 11 октября 2022 года, всего за пять дней до ее 97-летия", — говорится в сообщении ее семьи, полученном People.

"Помимо ее трех детей, Энтони, Дейдры и Дэвида, у нее осталось трое внуков, Питер, Кэтрин и Ян, а также пятеро правнуков и ее брат, продюсер Эдгар Лэнсбери", — говорится в заявлении.

Карьеру в кино Лэнсбери начала в 17 лет.

Дебютировав в 1984 году, актриса сыграла ряд выдающихся ролей. Но настоящая любовь зрителей к ней пришла в 1984 году, когда Лэнсбери получила роль Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство".