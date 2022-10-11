Умерла звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери

Анджела Лэнсбери, которую зрители помнят по главной роли писательницы детективов Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство", умерла в своем доме в Лос-Анджелесе.
"Дети дамы Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно скончалась 11 октября 2022 года, всего за пять дней до ее 97-летия", — говорится в сообщении ее семьи, полученном People.
"Помимо ее трех детей, Энтони, Дейдры и Дэвида, у нее осталось трое внуков, Питер, Кэтрин и Ян, а также пятеро правнуков и ее брат, продюсер Эдгар Лэнсбери", — говорится в заявлении.
Карьеру в кино Лэнсбери начала в 17 лет.
Дебютировав в 1984 году, актриса сыграла ряд выдающихся ролей. Но настоящая любовь зрителей к ней пришла в 1984 году, когда Лэнсбери получила роль Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство".
Анджела Лэнсбери родилась 16 октября 1925 года в Лондоне. За свою почти 80-летнюю карьеру в кино и театре она трижды выдвигалась на премию "Оскар", 18 раз номинировалась на премию "Эмми", шесть раз становилась лауреатом "Золотого глобуса" и пять раз удостаивалась высшей американской театральной премии "Тони". В 2013 году Лэнсбери была удостоена почетной премии "Оскар" за более чем 70-тилетний вклад в развитие кинематографа. В 2014 году актриса стала дамой-командором ордена Британской империи за вклад в драматическое искусство и благотворительность.